В "Дии" убрали функцию "удалить COVID-сертификат" (2)

Еспресо TV 2021.11.12 12:34

12 ноября, 2021 пятница 12:20 Государственный портал "Дия" обновили и убрали функцию удаления COVID- сертификата Об этом в Telegram написал глава Минцифры Михаил Федоров. "Только что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил сертификат из "Дии" в самый неудобный момент, поскольку кнопка удалить одна из первых, когда открываешь меню сертификата", - отметил он. Федоров добавил, что функцию "удалить COVID-сертификат" убрали вообще.