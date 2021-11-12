В "Дии" убрали функцию "удалить COVID-сертификат" (2)

Еспресо TV 2021.11.12 12:34
12 ноября, 2021 пятница 12:20
Государственный портал "Дия" обновили и убрали функцию удаления COVID-
сертификата
Об этом в Telegram написал глава Минцифры Михаил Федоров.
"Только что прочитал пост в Facebook, как пользователь случайно удалил
сертификат из "Дии" в самый неудобный момент, поскольку кнопка удалить одна
из первых, когда открываешь меню сертификата", - отметил он.
Федоров добавил, что функцию "удалить COVID-сертификат" убрали вообще.
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, Украина