Украина закупит дополнительную партию беспилотников Bayraktar (32)

MY.UA 2021.11.13 13:46

13 ноября, 11:36 В 2022 году Украина закупит у Турции дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд ВСУ. Резников пообещал закупить новую партию БПЛА Как сообщила пресс-служба Минобороны, об этом во время рабочей поездки в район проведения операции объединенных сил заявил министр обороны Алексей Резников. Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное "Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские

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