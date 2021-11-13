В Беларуси во время учений погибли два российских десантника (37)

Waves-ua 2021.11.13 07:01

13.11.2021 В Беларуси у города Гродно во время учений разбились два российских военнослужащих, которые прыгали с парашютом. Погибли офицер и солдат срочной службы. Сегодня (12 ноября, - ред.) при осуществлении высадки десанта российских ВДВ на полигоне Гожский в Гродненском районе произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов. По информации Telegram-канала NEXTA Live, российские десантники прибыли в

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