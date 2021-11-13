Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Беларуси во время учений погибли два российских десантника

В Беларуси во время учений погибли два российских десантника (37)

Waves-ua 2021.11.13 07:01
13.11.2021 В Беларуси у города Гродно во время учений разбились два российских военнослужащих, которые прыгали с парашютом. Погибли офицер и солдат срочной службы. Сегодня (12 ноября, - ред.) при осуществлении высадки десанта российских ВДВ на полигоне Гожский в Гродненском районе произошло схождение двух парашютистов с погасанием купола одного из парашютов. По информации Telegram-канала NEXTA Live, российские десантники прибыли в
ДЕСАНТНИК, БЕЛАРУСЬ, ПАРАШЮТИСТ, ПАРАШЮТ, СХОЖДЕНИЕ, ВЫСАДКА, Россия, Беларусь, Польша, Украина
2021.11.13 (37)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021