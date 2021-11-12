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Фокус: Украина

14:10 12.11.2021 Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2" (18)

Интерфакс-Україна 2021.11.12 14:16
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за включение в закон о расходах на нужды безопасности в 2022 году (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправок, которые будут противодействовать реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", и выразил надежду на их поддержку американским Сенатом. "Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда.
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2021.11.13 (18)

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