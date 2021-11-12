14:10 12.11.2021 Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2" (18)

2021.11.13 (18)2021.11.12 (22) →
- Зеленский просит Сенат США ввести санкции против путинского газопровода : Экономические новости 14:04
- Зеленский призвал Сенат США завести санкции против "Нордового потока-2" : Ukr-Today.com 13:52
- Удар по Северному потоку - 2: Зеленский попросил Сенат США о новых санкциях : Главред 13:06
- Зеленский попросил Сенат США поддержать правки в оборонный бюджет о санкциях против "Северного потока - 2" : Nbn.ua 12:56
- Зеленский призвал сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2" : Страна.ua 12:46
- Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2" : Front News International 12:38
- Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2" : Перший Незалежний 12:20
- Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против СП-2 : Слово і Діло 12:13
- Зеленский попросил Сенат США поддержать правки в оборонный бюджет о санкциях против "Северного потока - 2" : Гордон 12:06
- Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2" : NewsWeek 11:07
- Поправки против "Северного потока-2" включены: Зеленский обратился к Конгрессу США : Obozrevatel 10:46
- Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2" : ПрессОрг24 10:44
- Зеленский обратился к Конгрессу США : Перший Діловий 10:35
- Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2" : DailyUA 10:26
- Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2" : Українські національні новини 10:17
- Владимир Зеленский просит у Сената США поддержки санкций против Северного потока-2 : Антирейд 08:11
- Зеленский обратился к Конгрессу США из-за Северного потока-2 : АналитикаUA.net 06:08
- Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2" : NewsMir.info 05:10