14:10 12.11.2021 Зеленский поблагодарил США за включение в оборонный бюджет-2022 поправки против "Северного потока 2" (18)

Интерфакс-Україна 2021.11.12 14:16

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за включение в закон о расходах на нужды безопасности в 2022 году (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправок, которые будут противодействовать реализации проекта газопровода "Северный поток - 2", и выразил надежду на их поддержку американским Сенатом. "Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда.