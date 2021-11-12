12 ноября 2021, пятница, 16:35 ГБР сообщило экс-министру энергетики Демчишину о подозрении в содействии террористическим организациям Л/ДНР (2)

Українські Новини 2021.11.12 16:45
Елизавета Драбкина
Владимир Демчишин Фото: Українське фото
Государственное бюро расследований сообщило бывшему министру энергетики и
угольной промышленности Владимиру Демчишину о подозрении в содействии
террористическим организациям самопровозглашенных Донецкой и Луганской
"народных республик".
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
О событии написала пресс-служба ГБР без упоминания имени подозреваемого.
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