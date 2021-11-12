12 ноября 2021, пятница, 16:35 ГБР сообщило экс-министру энергетики Демчишину о подозрении в содействии террористическим организациям Л/ДНР (2)

Українські Новини 2021.11.12 16:45

Елизавета Драбкина Владимир Демчишин Фото: Українське фото Государственное бюро расследований сообщило бывшему министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину о подозрении в содействии террористическим организациям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. О событии написала пресс-служба ГБР без упоминания имени подозреваемого.