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Украинские ВМС провели учения в Черном море с кораблями НАТО

Украинские ВМС провели учения в Черном море с кораблями НАТО (27)

Укринформ 2021.11.13 14:17
13.11.2021 14:09 Украинские Военно-Морские силы (ВМС) провели тренировку типа PASSEX с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии. Об этом сообщает служба по связям с общественностью командования ВМС Вооруженных сил Украины в Фейсбуке, передает Укринформ. "В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа PASSEX с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии.
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