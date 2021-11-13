Украинские ВМС провели учения в Черном море с кораблями НАТО (27)

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- Украина провела учения в Черном море с США и Турцией (ФОТО) : DsNews 15:34
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- Украинские корабли приняли участие в тренировках с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии : Газета День 15:27
- Ноябрь, 13 в 14:56 ВМС Украины провели тренировки в Черном море с кораблями НАТО : ICTV Факти 15:07
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