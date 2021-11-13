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В США разбился самолет с космическим туристом Blue Origin

В США разбился самолет с космическим туристом Blue Origin (18)

Шиповник.ua 2021.11.13 09:37
13.11.2021 В США при падении небольшого самолета в штате Нью-Джерси погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис. В октябре он летал в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шетнером. Об этом сообщила компания американского миллиардера Джеффа Безоса на своей странице в Twitter, передает Бабель. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет
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2021.11.13 (18)

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