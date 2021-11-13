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Суд окончательно освободил Бритни Спирс от многолетней опеки отца

Суд окончательно освободил Бритни Спирс от многолетней опеки отца (27)

УНИАН 2021.11.13 02:17
02:13, 13.11.21 Поп-звезда теперь снова может самостоятельно распоряжаться карьерой, деньгами и судьбой. Опекунство над Бритни Спирс прекращено / фото REUTERS Суд в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, окончательно отстранил отца певицы Бритни Спирс от опекунства над ней. Об этом сообщает издание New York Times. Суд временно отстранил Джеймса Спирса от опекунства еще в конце сентября, но сейчас решение стало окончательным.
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