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В Украине будут выдавать водительские удостоверения с новой отметкой: что она значит (23)

APnews.com.ua 2021.11.13 17:00
13 ноября, 16:56 В документе появится код "78" В украинских удостоверениях водителя появится новая отметка. В документе будут указывать, на машине с какой коробкой передач водитель сдавал практический экзамен. Об этом сообщает APnews со ссылкой на пресс-службу МВД. Если водитель сдавал экзамен на машине с автоматической коробкой передач, то в удостоверении будет отмечаться код "78".
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