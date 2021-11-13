Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать (27)

Gazeta.ua 2021.11.13 20:06

В апреле этого года китайская компания CanSino Biologics заявила о начале клинических испытаний вакцины против Covid-19, вводимой путем ингаляции. Фото: pixabay.com Во время международной выставки в китайском городе Хайкоу презентовали первую в мире вакцину от коронавируса, которую вводят ингаляционным способом. Отмечается, что такую вакцину нужно вдыхать через рот, пишет CGTN. После того, как препарат попадает в легкие, он начинает стимулировать