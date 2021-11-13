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Фокус: Украина

У берегов Франции авианосец "Шарль де Голль" протаранил яхту (18)

ПрессОрг24 2021.11.13 13:44
13 Ноя, 12:43 У берегов Франции атомный авианосец "Шарль де Голль" столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Naval News. Детали Столкновение произошло утром 12 ноября у военно-морской базы Тулона во время учебных тренировок. В 7:30 команда корабля заметила, что идет на таран 10-метровой яхты. Несмотря на попытки уклониться от парусника, избежать столкновения не удалось.
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