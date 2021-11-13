Никогда не согласимся с тем, что Россия является стороной конфликта на Донбассе - Путин (38)

Новое Время 2021.11.13 11:31

13 ноября, 11:18 Владимир Путин (Фото: Getty Images) Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва никогда не согласится с тем, что она является одной из сторон вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Путина телеканалу Россия 24. "В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта.