Иностранцы стали чаще ездить на отдых в Украину (23)

Аргументы и Факты Украина 2021.11.13 13:09

Киев, 13 ноября - АиФ-Украина. За девять месяцев 2021 года в Украину въехало более трех млн иностранцев, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины. Так, по состоянию на октябрь 2021 года Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% - туристы из Северной Америки, 1,4% - из стран Африки.