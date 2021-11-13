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В Сумской области на улице обнаружили трехметрового питона

В Сумской области на улице обнаружили трехметрового питона (32)

Bigmir)net Новости 2021.11.13 16:40
Питон длиной более трех метров просто лежал посреди улице в городе Шостка Сумской области. Сегодня, 16:26 Шароди Диана В Сумской области выясняют, как на улице оказался трехметровый питон / Полиция / Facebook Питона обнаружили местные жители возле мусорных баков в городе Шостка. Об этом сообщает ГУ НП Сумской области. Известно, что в полицию Шостки обратилась женщина, которая заявила, что обнаружила возле мусорных баков большую змею.
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