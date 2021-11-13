13 ноября 2021, суббота, 18:13 Лукашенко назвал условие, при котором Путин был готов восстановить мир на Донбассе (24)

Українські Новини 2021.11.13 18:45

Константин Долгий Владимир Путин Фото: kremlin.ru Президент Российской Федерации Владимир Путин был готов повлиять на ситуацию на Донбассе и восстановить нормальную жизнь в регионе, если бы Украина разрешила представителям так называемых "ДНР" и "ЛНР" принять участие в местных выборах. Об этом в интервью российскому изданию "Национальная оборона" заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.