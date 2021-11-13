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Резников планирует ускорить строительство военно-морской базы в Бердянске (25)

Страна.ua 2021.11.13 17:16
Полина Пронина 17:07, сегодня Резников заявил, что строительство базы Военно-морских сил ВСУ "Восток" будет ускорено. Фото: пресс-служба Минобороны Министр обороны Алексей Резников в ходе рабочего визита в Бердянск пообещал дать поручение для ускорения строительства базы Военно-морских сил ВСУ "Восток". ОБ этом сообщает пресс-служба Минобороны. Резников рассказал, что после Крыма и Донбасса Россия пытается де-факто
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