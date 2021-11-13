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Фокус: Украина

Лукашенко хочет разместить российские "Искандеры" на границе с Украиной

Лукашенко хочет разместить российские "Искандеры" на границе с Украиной (31)

Depo 2021.11.13 15:30
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему нужно несколько российских дивизионов "Искандер" Надежда Клочко Редактор ленты новостей 13 ноября 2021 14:44 Фото: Getty Images Ракетные комплексы белорусский диктатор хотел разместить на границе с Украиной, а также на западном направлении. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на БЕЛТА. "Нам нужно уметь воевать против той техники, которая к нам придет.
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