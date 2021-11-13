Лукашенко хочет разместить российские "Искандеры" на границе с Украиной (31)

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- Лукашенко намеревается разместить в Беларуси несколько дивизионов ракетных комплексов "Искандер" : Информационное Сопротивление 19:13
- "Мне надо несколько дивизионов": Лукашенко попросил у Путина ракеты "Искандер" : Фокус 19:05
- Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер" : Українські національні новини 19:02
- 13 ноября, 2021, 18:47 Лукашенко предполагает начало войны в Беларуси: Просит у РФ несколько "Искандеров" : Zik 18:47
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- 13 ноября 2021, 18:10 "Могут накрыть ракетами", - Лукашенко заговорил о сценариях возможной войны в Беларуси : Dialog.ua 18:27
- Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях : Газета День 18:27
- Попросил помощи у Путина: Лукашенко заявил о возможной войне в Беларуси : Слово і Діло 18:13
- "Искандеры" на границе с Украиной: Лукашенко испугался возможной войны и попросил у Путина военную помощь : APnews.com.ua 18:00
- "У нас война будет другая": Лукашенко просит Путина, чтобы тот стянул в Беларусь ракетные установки "Искандер" : ТСН.ua 17:47
- "Тормошу Путина, мне надо несколько дивизионов": Лукашенко хочет разместить у границы с Украиной российские "Искандеры" : УНИАН 17:47
- Лукашенко заговорил о возможной войне в Беларуси и контактах с Путиным : Українська правда 17:11
- 16:45 13.11.2021 Лукашенко захотел "Искандеров" на границе с Украиной : Петр и Мазепа 17:11
- Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях : ДнепрCity.net 17:03
- Лукашенко надумал пугать ЕС путинскими "Искандерами" : Obozrevatel 17:01
- Лукашенко попросил у России "Искандеры" для ударов по Украине : UA.news 16:51
- 16:29 13.11.2021 Лукашенко хочет получить от России несколько дивизионов комплекса "Искандер", чтобы разместить их на западном и южном направлениях : Интерфакс-Україна 16:45
- 13.11.2021 16:12 Лукашенко хочет разместить российские "Искандеры" в направлении Украины и Польши : GlavPost.ua 16:39
- 13 ноября 2021, суббота, 16:08 Лукашенко хочет разместить российские "Искандеры" в направлении Украины и Польши : Українські Новини 16:15
- Лукашенко хочет несколько российских "Искандеров" на границе с Украиной : DsNews 16:04
- Лукашенко просит у Путина комплексы "Искандер" - их разместят на границе с Украиной : Апостроф 15:45
- Беларуси нужно несколько "Искандеров" на границе с Украиной, - Лукашенко : FinOboz 15:39
- Лукашенко хочет разместить российские "Искандеры" на границе с Украиной : Depo 15:30
- Беларуси на границе с Украиной нужно несколько "Искандеров", - Лукашенко : Перший Незалежний 15:20
- "Удар ракетой": Лукашенко хочет перебросить российские Искандеры к границам Украины : Главред 15:06
- Беларуси нужно несколько "Искандеров" на границе с Украиной, - Лукашенко : ДнепрCity.net 15:03
- "Удар ракетой": Лукашенко хочет перебросить российские Искандеры к границам Украины : MY.UA 15:01
- Лукашенко хочет нацелить на Украину дивизионы российских ракет : Луганск.info 14:58
- Беларуси нужно несколько "Искандеров" на границе с Украиной, - Лукашенко : РБК-Україна 14:31