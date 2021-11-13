В Bellingcat рассказали, когда опубликуют расследование о "вагнеровцах" (21)

ZN,UA 2021.11.13 15:18

13 ноября, 2021, 14:50 В сентябре стало известно, что команда готовит по этой теме сразу три продукта. © Телеканал 24 Международная группа расследователей Bellingcat, готовящая к публикации отчет "слива" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ЧВК "Вагнер", сообщила у себя на странице в Твиттер, когда выйдет материал. Премьера запланирована на начало следующей недели. "В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет