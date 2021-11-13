Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Bellingcat рассказали, когда опубликуют расследование о "вагнеровцах" (21)

ZN,UA 2021.11.13 15:18
13 ноября, 2021, 14:50 В сентябре стало известно, что команда готовит по этой теме сразу три продукта. © Телеканал 24 Международная группа расследователей Bellingcat, готовящая к публикации отчет "слива" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ЧВК "Вагнер", сообщила у себя на странице в Твиттер, когда выйдет материал. Премьера запланирована на начало следующей недели. "В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет
ВАГНЕР, НАЕМНИК, РАССЛЕДОВАНИЕ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЗАДЕРЖАНИЕ, БОЕВИК, Зеленский, Бутусов, Вагнера, Беларусь, Украина, Россия, Минск

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021