На Николаевщине полицейский Renault столкнулся с Mitsubishi, слетел с трассы и перевернулся - пострадали дети (21)

- В Одесской области авто полиции столкнулось с Mitsubishi. Среди пострадавших дети : Gazeta.ua 21:36
- Под Одессой полицейский автомобиль влетел в Mitsubishi - есть пострадавшие : Резонанс.info 21:29
- Авто полиции протаранило легковушку на Николаевщине - пять пострадавших (ФОТО) : Ракурс 21:27
- На одесской трассе авто полиции влетело в ДТП, пострадали пять человек : Вести.ua 20:46
- ДТП на трассе Одесса-Мелитополь: есть пострадавшие : УСИ Одесса 20:25
- 13-Nov-2021 19:55 ДТП на одесской трассе: пятеро пострадавших, из них двое детей : Южная правда 20:24
- Авто полиции столкнулось с легковушкой, где были дети: 5 пострадавших : Українська правда 20:11
- 19:48 13.11.2021 В ДТП на трассе Николаев-Одесса, с участием автомобиля патрульной полиции, пострадало пять человек : Интерфакс-Україна 20:00
- На трассе Николаев-Одесса разбились автомобили с детьми и полицейскими : Николаевские новости 19:12
- На трассе Николаев-Одесса разбились автомобили с детьми и полицейскими : NewsMir.info 19:10
- На трассе Николаев - Одесса полицейское авто столкнулось с Mitsubishi. Пострадали пять человек : Страна.ua 19:01
- 13 Ноября, 2021 На трассе Николаев-Одесса полицейский Renault, столкнувшись с Mitsubishi, слетел с дороги и перевернулся : Маю право 19:00
- На Одесчине копы попали в ДТП, есть пострадавшие : DsNews 18:34
- На трассе Одесса-Николаев в ДТП попала машина полиции: есть пострадавшие : Vgorode.ua 18:16
- На Николаевщине полицейский Renault столкнулся с Mitsubishi, слетел с трассы и перевернулся - пострадали дети : НикВести 18:12
- 17:45, Сегодня В Одесской области полицейский автомобиль влетел в Mitsubishi: есть пострадавшие : 048.ua Одесса 18:01
- На Николаевщине произошло ДТП: перевернулся полицейский автомобиль, - ФОТО : 0512.com.ua Николаев 18:01
- Автомобиль полиции устроил ДТП на трассе Николаев-Одесса: пятеро пострадавших : Корабелов.инфо 17:53
- На трассе Николаев-Одесса полицейский Renault, столкнувшись с Mitsubishi, слетел с дороги и перевернулся: среди пострадавших двое детей : Преступности.нет 17:41
- "Рено" полиции и "Мицубиси" столкнулись на трассе Николаев-Одесса: пятеро пострадавших : Барометр Южноукраинска 17:17
- "Рено" полиции и "Мицубиси" столкнулись на трассе Николаев-Одесса: пятеро пострадавших : Новости N 17:13