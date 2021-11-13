На Николаевщине полицейский Renault столкнулся с Mitsubishi, слетел с трассы и перевернулся - пострадали дети (21)

НикВести 2021.11.13 18:12

18:05, 13 Ноября, 2021 Вечером в субботу, 13 ноября, на автодороге Николаев-Одесса произошло ДТП с участием автомобиля полиции - в нем пострадали двое малолетних детей. Об этом пишут Новости-N. По информации очевидцев, авария случилась вблизи села Сычевка. Правоохранители хотели остановить какой-то автомобиль, выехали на встречку и произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi.