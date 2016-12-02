Web-обозрение 02.12.2016

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Сайт медицинского центра "Твій Лікар": Направления: общая хирургия, гинекология, косметология, маммология, урология и андрология, пластическая хирургия, флебология. Ультразвуковая и лабораторная диагностика, дневной стационар. Перечень и стоимость услуг, информация о медперсонале, контакты.