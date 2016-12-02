Web-обозрение 02.12.2016

Politota.com.ua, информационный ресурс
Politota.com.ua, информационный ресурс
http://politota.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

События общественно-политической жизни Украины, международные новости. Авторские статьи, интервью известных политических и общественных деятелей, досье, фотоматериалы. 

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UАргумент, газета
UАргумент, газета
http://uargument.com.ua
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Электронная версия общественно-политической газеты "UАргумент". Главные события Украины, международные новости, политика, экономика, общество, культура, спорт. Лента новостей, публикации, интервью, обсуждения, фоторепортажи.

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Днепр Час, информационный портал
Днепр Час, информационный портал
http://dpchas.com.ua
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Информационный портал города Днепр. Актуальные события общественно-политической жизни Украины и мира, спорт, криминал, шоу-бизнес. Городские новости Днепра, статьи, интервью, опросы, фото, видеоматериалы.

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Zakony.com.ua, информационный ресурс
http://zakony.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Информационный ресурс юридической тематики. Законы Украины, информация потребителю, законодательная база, право. Новости экономики, политики, бизнеса, медицины, культуры, спорта, недвижимости, технологий, видеоновости.

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Відкрите суспільство, фундація
http://osf.org.ua/
Язык:
Украинский
Регион:
Украина

Фундація "Відкрите суспільство" (ФВС). Інформація про діяльність організації, аналіз політики, публічні фінанси, проекти та події, публікації, звіти.

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Фабрика кухонь, изготовление мебели
http://zakaz-kuhni.kiev.ua
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Изготовление кухонной мебели на заказ по индивидуальному дизайну и размерам. Онлайн-расчет стоимости, фотогалерея, контакты.

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СКАЙ ТРАНС, транспортная компания
http://skytrans.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Предлагаются услуги транспортной компании "СКАЙ ТРАНС". Международные автомобильные перевозки, перевозка негабаритных грузов, таможенно-брокерские услуги.

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Техноизол, инженерно-строительная компания
http://bmzpro.com.ua
Язык:
Русский
Регион:
Киев

Техноизол, инженерно-строительная компания. Информация о компании, направления деятельности, реализованные проекты, контакты.

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Розуміємо права людини, освітня програма
http://edu.helsinki.org.ua
Язык:
Украинский,
Русский,
Английский
Регион:
Украина

Всеукраїнська освітня програма "Розуміємо права людини". Інформація про програму, новини та події, бібліотека, галерея, форум.

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Твій Лікар, медицинский центр
http://t-likar.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Киев

Сайт медицинского центра "Твій Лікар": Направления: общая хирургия, гинекология, косметология, маммология, урология и андрология, пластическая хирургия, флебология. Ультразвуковая и лабораторная диагностика, дневной стационар. Перечень и стоимость услуг, информация о медперсонале, контакты.

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МІСТ, театр-студия
http://www.teatr-mist.org.ua/
Язык:
Украинский
Регион:
Украина

Сайт театру–студіъ МІСТ (Молодіжний Інтерактивний Cучасний Театр). Творчій склад, студія, репертуар, фотогалерея, контактна інформація.

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Успех Принт, типография
http://uspeh-print.in.ua
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Сайт типографии "Успех Принт". Печатные, полиграфические услуги: визитки, календари, листовки, еврофлаеры, каталоги, буклеты, шелфтокеры; пластиковые карты, хенгеры; постеры для бордов. Офсетная, цифровая, шелкотрафаретная печать.

 

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