Web-обозрение 09.12.2016

http://urconsul.com.ua/

Язык: Русский

Регион: Украина

Украинский правовой портал. Информация из области законодательства и права, законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, правовая аналитика и юридические консультации, юристы, юрисконсульты, адвокаты, правоведы, суды Украины.

