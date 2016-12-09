Web-обозрение 09.12.2016

Юрконсул, правовой портал
Юрконсул, правовой портал
http://urconsul.com.ua/
http://urconsul.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Украинский правовой портал. Информация из области законодательства и права, законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, правовая аналитика и юридические консультации, юристы, юрисконсульты, адвокаты, правоведы, суды Украины.
 

Рубрики каталога:
Українська енергетика, інформаційний ресурс
Українська енергетика, інформаційний ресурс
http://ua-energy.org
Язык:
Украинский,
Английский
Регион:
Украина

Інормаціонно-аналітичний ресурс "Українська енергетика". Обговорення основних подій української та міжнародної енергетики, новини в енергетичній сфері, аналітичні матеріали, публікації, анонси ключових <

Рубрики каталога:
Important, информационный ресурс
Important, информационный ресурс
http://important.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Информационный ресурс об экологии и защите окружающей среды. Обзор экологической ситуации Украины, новости, источники загрязнения, интерактивна карта.

Рубрики каталога:
Европрофиль, завод сэндвич-панелей
http://www.euro-profile.com
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Сайт завода "Европрофиль" по производству сэндвич-панелей. Информация о производителе, продукция и услуги, галерея объектов, техническая информация, контакты.

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Університет Сучасних Знань
http://www.umk.edu.ua/ua/
Язык:
Украинский
Регион:
Украина

Сайт Університету Сучасних Знань. Інформація про Університет, керівництво, вчена рада, кафедри, спеціальності, аспірантура, наукова робота, філії та регіональні підрозділи, нормативні документи. Інформація для абітурієнта, контакти.

Рубрики каталога:
КТТ, консалтинговая компания
http://ktt.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Предлагаются услуги компании КТТ в области, строительства, ремонта, реконструкции, эксплуатации, обслуживания, управления недвижимости.

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Судебно-юридическая газета
http://sud.ua/?BPCTRY=1
http://sud.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Онлайн-версия "Судебно-юридической газеты". Судебная система, законодательство, международное право, мравовая защита, экономика, политика, происшествия, культура. Новости публикации, фото, видеоматериалы.

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Правовий простір, інформаційний портал
http://legalspace.org/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Портал правової допомоги "Правовий простір". Правова інформація, новини, первинна правова допомога, успішна практика, мережа центрів, консультації юристів в режимі онлайн, коментарі, відеоматеріали, бібліотека.
 

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КАБЕЛЬ СЕРВИС
http://pkpcableservice.kl.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Сайт ООО ПКП «КАБЕЛЬ СЕРВИС": производство и реализация кабельно-проводниковой продукции. Информация о предприятии, продукция, контакты.

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