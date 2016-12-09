Web-обозрение 09.12.2016

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Сайт Університету Сучасних Знань. Інформація про Університет, керівництво, вчена рада, кафедри, спеціальності, аспірантура, наукова робота, філії та регіональні підрозділи, нормативні документи. Інформація для абітурієнта, контакти.
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