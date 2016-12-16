Web-обозрение 16.12.2016

Национальный институт стратегических иследований
Национальный институт стратегических иследований
http://www.niss.gov.ua/
Язык:
Украинский,
Русский,
Английский
Регион:
Украина

Официальный сайт Национального института стратегических исследований. Основные задачи Института, результаты научных исследований, научные достижения, подготовка научных кадров. Новости, события и мероприятия, научные издания, аналитические материалы, контакты.

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Медицинский портал
Медицинский портал
http://health.kiev.ua/
Язык:
Украинский
Регион:
Украина

Медицинский портал Киевской городской государственной администрации. Новости и распоряжение КГГА в области здравоохранения, советы врачей, перечень медицинских учреждений и аптек, система поиска лекарств, дайджест СМИ.

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Kiev.glo.ua, городской портал Киева
Kiev.glo.ua, городской портал Киева
http://kiev.glo.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Городской портал Киева. Новости столицы Украины, события культурно-развлекательной жизни города, тематический справочник предприятий и компаний, места отдыха, афиша, статьи, фото, видеогалерея.
 

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Профитех, навчально-консультаційний центр
http://profiteh.ua/
Язык:
Украинский
Регион:
Украина

Сайт навчально-консультаційного центру "Профитех". Навчання з охорони праці, підвищення кваліфікації, навчання робітничим професіям, аудит, консалтинг, тренінги та семінари.
 

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Такси №1, служба такси
http://taxi1.com.ua
Язык:
Русский
Регион:
Киев

Сайт компании "Такси №1": услуги и тарифы, онлайн-заказ такси, контактная информация.

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Лизинг Инвест, стеклянные конструкции
http://l-i.com.ua
Язык:
Украинский,
Русский,
Английский
Регион:
Украина

Сайт компании "Лизинг Инвест" по изготовлению стеклянных конструкций: столы, столешницы, барные стойки,  двери, панно, раздвижные стеклянные системы. Информация о компании, продукция, призводство, услуги компании, прайс-лист, контакты.

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Полимер Тechnonogi, полимерная черепица
http://ppch.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Сайт компании Полимер Тechnonogi, занимающейся производством полимерной черепицы. Информация о предприятии, продукция и услуги, прайс, контакты.

Рубрики каталога:
Наш аудит, аудиторска фірма
http://audit.kl.com.ua/
Язык:
Украинский
Регион:
Одесская область

Пропонуються послуги аудиторскої фірми "Наш аудит": аудит при ліквідації, реорганізації; аудит фінансового стану підприємств, фінансових установ, акціонерних товариств; підготовка аудиторських висновків; бухгалтерський облік.

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polovisa.com, центр визовой поддержки
http://polovisa.com
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Центр визовой поддержки: информационно-консультационные услуги по оформлению виз.

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