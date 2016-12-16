Web-обозрение 16.12.2016

Официальный сайт Национального института стратегических исследований. Основные задачи Института, результаты научных исследований, научные достижения, подготовка научных кадров. Новости, события и мероприятия, научные издания, аналитические материалы, контакты.
Медицинский портал Киевской городской государственной администрации. Новости и распоряжение КГГА в области здравоохранения, советы врачей, перечень медицинских учреждений и аптек, система поиска лекарств, дайджест СМИ.
Городской портал Киева. Новости столицы Украины, события культурно-развлекательной жизни города, тематический справочник предприятий и компаний, места отдыха, афиша, статьи, фото, видеогалерея.
Сайт навчально-консультаційного центру "Профитех". Навчання з охорони праці, підвищення кваліфікації, навчання робітничим професіям, аудит, консалтинг, тренінги та семінари.
Сайт компании "Такси №1": услуги и тарифы, онлайн-заказ такси, контактная информация.
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Сайт компании Полимер Тechnonogi, занимающейся производством полимерной черепицы. Информация о предприятии, продукция и услуги, прайс, контакты.
Пропонуються послуги аудиторскої фірми "Наш аудит": аудит при ліквідації, реорганізації; аудит фінансового стану підприємств, фінансових установ, акціонерних товариств; підготовка аудиторських висновків; бухгалтерський облік.
Центр визовой поддержки: информационно-консультационные услуги по оформлению виз.