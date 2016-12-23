Web-обозрение 23.12.2016

Информат, интернет-издание
Информат, интернет-издание
http://informat.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Освещение событий общественно-политической жизни Украины, международные новости. Экономика и финансы, недвижимость, технологии, авто; расследования, скандалы, происшествия; наука, образование, здоровье; путешествия,  шоу-бизнес, культура, спорт. Новости, авторские статьи, фото, видеоматериалы, колонка колумнистов.

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Агентство промышленных новостей
Агентство промышленных новостей
http://www.ukrfood.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Киевская область

Портал пищевой промышленности Украины. Новости портала, нормативная база, дайджесты, база данных предприятий и компаний, торговые площадки, экспресс-диагностика, обзоры рынков, информация пресс-центра, архив аналитических материалов, пресс-релизы, система поиска.
 
 

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Закон и Бизнес, газета
Закон и Бизнес, газета
http://zib.com.ua/
Язык:
Украинский,
Русский
Регион:
Украина

Онлайн-версия еженедельного издания правовой и экономической тематики "Закон и Бизнес". Информационно-аналитические материалы, мониторинг законотворческого процесса в Украине, нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти, анализ судебной практики, юридическая аналитика.

Рубрики каталога:
Молодежная альтернатива, общественная организация
http://www.ya.org.ua
Язык:
Украинский
Регион:
Киевская область

Сайт общественной организации "Молодежная Альтернатива". Направления работы организации, образовательная политика, местное самоуправление, молодежное предпринимательство, межэтнические отношения, экология.

Рубрики каталога:
Фонд медицинского права и биоэтики Украины
http://medicallaw.org.ua/
Язык:
Украинский
Регион:
Украина

Сайт Всеукраинской общественной организации "Фонд медицинского права и биоэтики Украины". Информация об организации, ячейки, аналитический центр, годовые отчеты, библиотека, консультации.

Рубрики каталога:
Podorogam.info, справочный ресурс
http://podorogam.info
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Справочный ресурс Podorogam.info. Расписание движения автобусов и электричек по Украине.

Рубрики каталога:
ИНТЕР-МАК
http://intermak.com.ua
Язык:
Русский
Регион:
Киев

Сайт компании "ИНТЕР-МАК": оптовая продажа стекла, оборудования и запчастей для оконного, стеклопакетного оборудования. Информация о компании, продукция, сервис и запчасти, логистика и транспорт, контакты.
 

Рубрики каталога:
Эден Тур, туристическое агентство
http://eden-tour.com.ua
Язык:
Русский
Регион:
Киев

Туристическое агентство "Эден Тур" предлагает комплекс туристических услуг по Израилю: проживание, перелеты, наземный трансфер, медицина.

Рубрики каталога:
Южный, медицинский центр
http://yujniy.com.ua
Язык:
Русский
Регион:
Мелитополь

Предлагаются услуги медицинского центра "Южный" : диагностика и лечение заболеваний. Стоимость услуг, информация о медперсонале, контакты.

Рубрики каталога:
Зеленка, дизайн-студия
http://studio-zelenka.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Сайт дизайн-студии "Зеленка": озеленение интерьера стабилизированным мхом. Перечень услуг, фотогалерея работ, контактная информация.

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