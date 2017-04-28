Web-обозрение 28.04.2017

Varota, информационный ресурс
Varota, информационный ресурс
http://varota.com.ua/
Язык:
Украинский,
Русский
Регион:
Украина

Главные события бщественно-политической жизни Украины, международные новости, политика, экономика, технологии, спорт. Новости, публикации, интервью известных общественных деятелей, фотоматериалы.

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Одесса News, онлайн-издание
Одесса News, онлайн-издание
http://on.od.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Общественно-политическое интернет-издание. Актуальные события и Украины и мира, новости Одессы, статьи, мнения, интервью, анонсы событий, фотоматериалы, пресс-релизы.

 

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ProfiDOM.com.ua, энциклопедия строительства
ProfiDOM.com.ua, энциклопедия строительства
http://profidom.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Национальная энциклопедия строительства ProfiDOM. Строительство и архитектура, обустройство дома, товары для строительства, стройматериалы, недвижимость. Новинки строительной индустрии, статьи, технологии, каталог товаров и брендов отрасли, форум.

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