Web-обозрение 05.05.2017

ІнфоМІСТ, информационный ресурс
ІнфоМІСТ, информационный ресурс
http://infomist.ck.ua/
Язык:
Украинский
Регион:
Украина

Информационный ресурс Черкасчины. Актуальные события общественно-политической жизни Украины и мира, региональные новости, спецпроекты, публикации, интервью, лонгриды, блоги, афиша, фотоматериалы.

Рубрики каталога:
Херсонська думка, онлайн-издание
Херсонська думка, онлайн-издание
http://www.ksdumka.in.ua/
Язык:
Украинский,
Русский
Регион:
Херсонская область

Информационно-аналитическое онлайн-издание. Новости общественно-политической жизни Херсонщины, Украины и мира. События города и области, досуг, статьи, спецтема, фотоматериалы.

Рубрики каталога:
Ассоциация международных экспедиторов Украины
Ассоциация международных экспедиторов Украины
http://ameu.org.ua
Язык:
Украинский,
Русский,
Английский
Регион:
Украина

Сайт Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ). Структура, устав, задачи Ассоциации; информационно-аналитическая база; новости транспортной отрасли Украины; контактная информация.

Рубрики каталога:
Радосинь, картонная тара
http://radosin.kiev.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Сайт компании "Радосинь" по производству и реализации картонной тары и упаковки. Информация о компании, каталог продукции, прайс, контакты.

Рубрики каталога:
Кулиндоровский Индустриальный Концерн
http://kik.od.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Одесская область

Сайт предприятия "Кулиндоровский Индустриальный Комбинат" по производству железобетонных изделий. Информация о предприятии, каталог продукции, галерея работ, услуги, новости, объекты, контактная информация.

Рубрики каталога:
GOLMAX, строительная компания
http://golmax.com.ua
Язык:
Русский
Регион:
Запорожье

Информация о строительной компании GOLMAX, перечень и стоимость товаров и услуг, фотогалерея работ, контакты.

Рубрики каталога:
Талисман, инжиниринговая компания
http://www.talisman.kiev.ua/
Язык:
Украинский
Регион:
Украина

Сайт компании инжиниринговой компании "Талисман", занимающейся разработкой и реализацией алюминиевых профильных систем архитектурного назначения. Инфорация о предприятии, продукция и услуги, фотогалерея работ, контакты.

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ПластМир, производственная компания
http://plastmir.org.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Сайт компании "ПластМир", занимающейся разработкой и реализацией торгово-выставочного оборудования, изделий из оргстекла и пластика, POS-материалов. Категории продукции, прайс, контакты.

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Амадей, изготовление мебели
http://www.zakaz-mebeli.vn.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Винница

Изготовление мебели на заказ. Каталог предлагаемой мебели, изготовление на заказ, контактная информация.

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