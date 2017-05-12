Web-обозрение 12.05.2017

ForUm, информационное агентство
ForUm, информационное агентство
http://for-ua.com/
Язык:
Русский
Регион:
Киевская область

Актуальные события Украины и мира, политика, экономика, общество. Новости, комментарии специалистов, публикации, интервью, аналитические обзоры, мультимедиа, анонсы событий.

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NewsOne, телеканал
NewsOne, телеканал
http://newsone.ua/
Язык:
Украинский,
Русский
Регион:
Украина

Информационный телеканал NewsOne. Главные события общественно-политической жизни Украины, медународные новости, программы телеканала, информация о ведущих, телепрограмма, трансляция прямого эфира, блоги.

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Аграрная биржа Украины
Аграрная биржа Украины
http://agrex.gov.ua/
Язык:
Украинский
Регион:
Украина

Сайт Аграрной биржи Украины. Информация о деятельности, информационное обеспечение участников аграрного рынка о ценах на продукцию сельского хозяйства, электронные торги и аукционы, законодательная база, новости, контакты.

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Бриг, охранная фирма
http://brig.life/
Язык:
Русский
Регион:
Харьков

Предлагаются услуги охранной фирмы "Бриг": физическая охрана объектов, массовых мероприятий, физических лиц; охрана частной собственности; видеонаблюдение, системы контроля доступа, сигнализация; перевозка денежных средств;  дрессировка собак.

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ВСЕ ИЗДАТО, рекламное агентство
http://izdato.com.ua/
Язык:
Русский
Регион:
Харьковская область

Сайт рекламного агентства полного цикла "ВСЕ *ИЗДАТО": широкоформатная, цифровая печать; сувенирная продукция; наружная реклама. Перечень услуг, галерея работ, контактная информация.

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ERV GROUPE, строительная компания
http://ervgroupe.com/
Язык:
Русский
Регион:
Киев

Строительство и ремонт объектов любой сложности, отделка домов и благоустройство территорий, продажа строительных материалов. Информация о компании, продукция и услуги, галерея работ, контакты.

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FotoSmart
http://fotosmart.com.ua
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Предлагаются услуги компании FotoSmart: фотопечать; модульные картины и печать на холсте;  дизайнерские работы; сувенирная продукция; фототовары. Информация о продукции и услугах, прайс, контакты.
 

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ЛюксГараж, автостудия
http://luxgarage.com.ua
Язык:
Русский
Регион:
Украина

Прелагаются услуги автостудии "ЛюксГараж". Перечень и стоимость услуг, сроки исполнения работ, контакты.

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