Web-обозрение 12.05.2017

Язык: Украинский

Регион: Украина

Сайт Аграрной биржи Украины. Информация о деятельности, информационное обеспечение участников аграрного рынка о ценах на продукцию сельского хозяйства, электронные торги и аукционы, законодательная база, новости, контакты.