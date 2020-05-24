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Фокус: Украина

Из Барбадоса в Украину эвакуировали 600 моряков (17)

Сумські Дебати 2020.05.24 13:32
13:18 / 24 мая 2020 В Украину продолжают возвращаться граждане, которые оказались вдали от дома после закрытия границ из-за коронавирусного карантина. На этот раз в "Борисполь" с острова Барбадос прилетели 600 членов экипажей круизных лайнеров компании "Royal Caribbean". Об этом в субботу, 23 мая, написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook. "600 украинских моряков возвращаются домой.
ЛАЙНЕР, МОРЯК, БОРИСПОЛЬ, БАРБАДОС, ЭКИПАЖ, УКРАИНА, Криклий, Royal Caribbean, Украина
2020.05.24 (17)

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