Ляшко: высокая летальность среди пациентов на ИВЛ не является особенностью Украины (4)

Inpress.ua 2021.03.05 16:43

5 марта 2021, 15:56 Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что высокая летальность среди пациентов на ИВЛ не является особенностью Украины, это является особенностью коронавирусной болезни, а почти все, кто умерли во ИВЛ, были старше 60 лет. Об этом заявил Ляшко во время брифинга 4 марта, сообщает "Укринформ" Прямая речь Ляшко: "В начале этой недели информпространство всколыхнула

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