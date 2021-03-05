Ляшко: высокая летальность среди пациентов на ИВЛ не является особенностью Украины (4)

Inpress.ua 2021.03.05 16:43
5 марта 2021, 15:56
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что высокая
летальность среди пациентов на ИВЛ не является особенностью Украины, это
является особенностью коронавирусной болезни, а почти все, кто умерли во
ИВЛ, были старше 60 лет.
Об этом заявил Ляшко во время брифинга 4 марта, сообщает "Укринформ"
Прямая речь Ляшко: "В начале этой недели информпространство всколыхнула
ПАЦИЕНТ, АППАРАТ, ЛЕТАЛЬНОСТЬ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ТЕРАПИЯ, ЛЯШКО, Ляшко, Украина