Криминальный авторитет из Закавказья задержан в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (7)

Цензор.Нет 2021.03.22 16:02

Мужчина - доверенное лицо вора в законе из РФ и представлял в Украине его интересы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, информирует Цензор.НЕТ. С сентября прошлого года он находился в розыске за квартирную кражу и хищение наградного оружия у работника полиции (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262 Уголовного кодекса Украины). "Сотрудниками миграционной полиции была получена информация о

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