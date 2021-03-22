Криминальный авторитет из Закавказья задержан в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (7)

Цензор.Нет 2021.03.22 16:02
Мужчина - доверенное лицо вора в законе из РФ и представлял в Украине его
интересы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, информирует
Цензор.НЕТ.
С сентября прошлого года он находился в розыске за квартирную кражу и
хищение наградного оружия у работника полиции (ч.3 ст.185, ч.1 ст.262
Уголовного кодекса Украины).
"Сотрудниками миграционной полиции была получена информация о
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