Названы знаки Зодиака, которые любят тратить все до копейки (94)

Луганский Радар 2021.11.06 20:58

Ноя 6, 2021 Астрологи назвали знаки Зодиака, которым с трудом даются финансовые вопросы, поэтому им стоит поднапрячься, чтобы хоть как-нибудь сохранить деньги. Знаки Зодиака, которые распоряжаться деньгами не умеют назвало издание "Today". Стрелец Стрельцы пытаются экономить, однако в какой-то момент их эго побеждает и они спускают все сбереженные деньги до последней копейки. Рыбы Рыбы контролировать свои средства не любят.

ЗОДИАК, ЗНАК, ГОРОСКОП, ОВЕН, КОЗЕРОГ, АСТРОЛОГ, Львов