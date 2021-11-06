6 ноября 2021, 11:12 Прогноз погоды - в Украину идет похолодание: синоптики предупредили, что накроет почти всю страну (93)

Dialog.ua 2021.11.06 11:27

На выходных в Украине ожидается резкое похолодание, которое накроет почти всю страну. 6 и 7 ноября погода в Украине испортится. Почти по всей стране ожидается резкое похолодание. С таким предупреждением в Facebook выступила известная украинская синоптик и телеведущая Наталка Диденко, передает Диалог.UA. В эти выходные в Украине осадков практически не ожидается.

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