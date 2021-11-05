Зеленский вывел нового министра обороны Резникова из Минской группы. Его заменит нардеп от "Слуги народа" (18)

Бабель 2021.11.05 21:44

Олег Панфилович 21:40, 5 ноября 2021 Президент Владимир Зеленский вывел нового назначенного министра обороны Алексея Резникова из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом говорится в соответствующем указе. Вместо Резникова его обязанности первого заместителя главы делегации будет временно исполнять нардеп от "Слуги народа", представитель Украины в

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