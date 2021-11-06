Украина претендует на проведение финала Евро-2025 среди женщин, - УАФ (3)

Izmail.es 2021.11.06 15:56

Финальный женский турнир Евро-2025 может пройти в Украине. По крайней мере, Украина уже подала заявку на проведение решающего футбольного матча и теперь является претендентом, сообщает "КН" со ссылкой на УАФ. УЕФА сообщил, что организация получила пять заявок от восьми ассоциаций на проведение финального турнира женского чемпионата Европы 2025 года. Совместная заявка была получена от ассоциаций Дании, Финляндии, Норвегии и

УКРАИНА, ЗАЯВКА, ЕВРО, ТУРНИР, ПРОВЕДЕНИЕ, ДАНИЯ, Швеция, Швейцария, Польша, Украина, Финляндия, Франция, Норвегия, Киев