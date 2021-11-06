СБУ выявила в рядах ВСУ высокопоставленного шпиона с российским гражданством (3)

CRiME 2021.11.06 12:25

Сб, 06/11/2021 - 10:47 Полковник собирал секретные сведения. Разведка разоблачила полковника ВСУ с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ, и собирал тайные военные документы, сообщает пресс-центр СБУ. "Контрразведкой СБУ разоблачен полковник ВСУ - командир одного из подразделений, секретоноситель с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы", - сказано в сообщении СБУ.

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