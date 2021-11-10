США внимательно следят за активностью России возле Украины, ведь помнят про 2014 год - Блинкен (75)

MY.UA 2021.11.10 22:46

10 ноября, 20:39 Соединенные Штаты следят за необычной активностью России вблизи украинской границы и возможностью провокаций со стороны Москвы. Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-брифинге после подписания Хартии стратегического партнерства между Украиной и США. "Мы обеспокоены сообщениями о необычной активности России вблизи Украины и

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