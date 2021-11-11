США предупредили о возможном вторжении России в Украину - Bloomberg (93)

Главред 2021.11.11 21:36

11 ноября 2021, 21:36 Представители администрации президента США Джо Байдена пока не предоставили своих комментариев по этому поводу. В США обеспокоены ситуацией на Донбассе / УНИАН США очень обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ, сообщает Bloomberg. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может пойти на вторжение в Украину. По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которой

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