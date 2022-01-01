Внезапно умер военный, который вез на родину тело погибшего в ООС бойца: подробности (18)

Телеграф.com.ua 2021.11.10 19:44

Татьяна Веремеева 10 ноября, 19:23 Неожиданно умер Геннадий Писаренко Водитель остановился на заправке и когда вышел из автомобиля упал и умер Вечером во вторник, 9 ноября, погиб водитель и волонтер гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ "Эвакуация 200" Геннадий Писаренко. Об этом сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровского областного совета Татьяна Губа.

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