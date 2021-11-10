Нацелили "пистолет" и снимали на видео: в Киеве трое юношей цинично поиздевались над лежачей бабушкой (5)

Українська правда 2021.11.10 22:11

Среда, 10 ноября 2021, 22:06 скриншот из материалов прокуратуры Троих столичных молодых людей подозревают в исключительно циничном хулиганстве в отношении 76-летней бабушки. Источник: Киевская городская прокуратура Дословно: "При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении трем молодым людям по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам

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