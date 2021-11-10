Нацелили "пистолет" и снимали на видео: в Киеве трое юношей цинично поиздевались над лежачей бабушкой (5)

Українська правда 2021.11.10 22:11
Среда, 10 ноября 2021, 22:06
скриншот из материалов прокуратуры
Троих столичных молодых людей подозревают в исключительно циничном
хулиганстве в отношении 76-летней бабушки.
Источник: Киевская городская прокуратура
Дословно: "При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры
города Киева сообщено о подозрении трем молодым людям по факту грубого
нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам
БАБУШКА, КРЮЧОК, ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО, ЦИНИЗМ, ПОТЕРПЕВШАЯ, ПАРЕНЬ, Максимец, Киев, Украина, Одесса