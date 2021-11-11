В СБУ объяснили, почему внесли российского юмориста Галкина в "черный список" (32)

Новое Время 2021.11.11 11:01

11 ноября, 10:51 Максим Галкин (Фото: maxgalkinru/instagram) Служба безопасности Украины заявила, что внесла российского юмориста Максима Галкина в "черный список" из-за его деятельности "в ущерб национальным интересам Украины". Об этом сообщает Детектор медиа. В СБУ заявили, что основанием для внесения Галкина в указанный перечень "являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины".

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