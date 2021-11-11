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Фокус: Украина

Зеленский прокомментировал перемещение войск РФ на границе с Украиной (15)

Хвиля 2021.11.11 10:37
Президент подчеркнул, что психологическое давление России не действует на Украину "Хвиля" 11.11.2021 10:20:00 Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что перемещение российских войск вдоль границ Украины и увеличение их концентрации является психологическим давлением на Киев. "Недавно появилась информация о возможном обострении "болезни" - наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских
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2021.11.11 (15)

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