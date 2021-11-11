Безукоризненная покупка Нацбанком валюты на межбанке за 3 дня составила $503 млн (4)

Ukr-Today.com 2021.11.10 23:52

10.11.2021, 23:14, Чистая покупка Национальным банком Украины (НБУ) валюты на межбанковском валютном рынке в период с 8 по 10 ноября составила $503 млн, а с начала года - $3 млрд. "Сегодня объемы чистой покупки валюты Национальным банком на межбанке с начала года превысили $3 млрд", - сообщила пресс-служба НБУ в среду. "Массивный денек выдался", - прокомментировал это сообщение руководитель аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов в Facebook.

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