Безукоризненная покупка Нацбанком валюты на межбанке за 3 дня составила $503 млн (4)

Ukr-Today.com 2021.11.10 23:52
10.11.2021, 23:14,
Чистая покупка Национальным банком Украины (НБУ) валюты на межбанковском
валютном рынке в период с 8 по 10 ноября составила $503 млн, а с начала
года - $3 млрд.
"Сегодня объемы чистой покупки валюты Национальным банком на межбанке с
начала года превысили $3 млрд", - сообщила пресс-служба НБУ в среду.
"Массивный денек выдался", - прокомментировал это сообщение руководитель
аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов в Facebook.
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