Кому из ФОПов с 1 января нужен будет кассовый аппарат (1)

Вести-UA 2021.11.10 23:55

Власти вводят продажи "по-белому" Инна Волева, Вести-UA.net Сегодня, 23:30 / Автор: Апостроф С первого января следующего года наличие кассового аппарата станет обязательным для всех ФЛП 2-4 группы, независимо от их вида деятельности. Об этом сообщает "Главбух". РРО для единоналожников 2-4 групп На данный момент предприниматели 2-4 групп единого налога освобождены от применения регистраторов расчетных операций (РРО), если они не превышают

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