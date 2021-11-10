Кому из ФОПов с 1 января нужен будет кассовый аппарат (1)

Вести-UA 2021.11.10 23:55
Власти вводят продажи "по-белому"
Инна Волева, Вести-UA.net
Сегодня, 23:30 / Автор: Апостроф
С первого января следующего года наличие кассового аппарата станет
обязательным для всех ФЛП 2-4 группы, независимо от их вида деятельности.
Об этом сообщает "Главбух".
РРО для единоналожников 2-4 групп
На данный момент предприниматели 2-4 групп единого налога освобождены от
применения регистраторов расчетных операций (РРО), если они не превышают
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