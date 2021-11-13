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13 ноября 2021, суббота, 05:15 Доллар начал расти на выходных. Официальный курс от НБУ на 13 ноября

13 ноября 2021, суббота, 05:15 Доллар начал расти на выходных. Официальный курс от НБУ на 13 ноября (27)

Українські Новини 2021.11.13 05:47
Анна Рудык Курс валют Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12- 14 ноября, на 4,47 коп. до 26,1022 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 ноября, на 3,52 коп.
ДОЛЛАР, КУРС, ВАЛЮТА, ЕВРО, ГРИВНА, КОПЕЙКА, Украина, США, Россия
2021.11.13 (27)

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