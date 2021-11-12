"Россия пополняет газом исключительно свои хранилища, тем самым усугубляет энергетический кризис в Европейских странах",- Павел Климкин (14)

Матриця свободи 2021.11.12 23:33

22:40 12 Ноябрь Выполнить и даже перевыполнить план транзита газа через Украину в этом году пообещали в Газпроме, сообщают журналисты. "Власти РФ согласно утвержденному плану закачки топлива в европейские подземные хранилища используют разные трубопроводы, в том числе и ГТС Украины", - заявил сегодня глава Газпрома Алексей Миллер. Правда, у Европы российского топлива, о котором рассказывает "Газпром",

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