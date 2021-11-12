Кулеба назвал 12 открытых для вакцинированных украинцев стран ЕС (19)

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- 13.11.2021 18:13 Великобритания с 22 ноября признает препарат CoronaVac и откроет границы для всех вакцинированных украинцев : Одессит.ua 18:16
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