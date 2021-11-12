Кулеба назвал 12 открытых для вакцинированных украинцев стран ЕС (19)

Ракурс 2021.11.12 16:27

12 ноя 2021, 15:17 В условиях нового коронавирусного карантина и ковид-вспышки Евросоюз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Впрочем, теперь каждое государство принимает решение, запрещать ли украинцам въезд. Более трети государств Евросоюза оставили границы открытыми. Мы пока избегаем ситуации тотального локдауна, которая была в 2020 году, - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 12 ноября

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