Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Нападение на журналистов Схем. Глава набсовета Укрэксимбанка назвала восстановление двух сотрудников банка несправедливым, хоть и законным (67)

Новое Время 2021.11.12 19:46
12 ноября, 19:38 В должности восстановили директора Департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности банка (Фото: Скриншот видео Радио Свобода) Глава набсовета Укрэксимбанка назвала не справедливым возвращение на работу двух фигурантов дела о нападении на журналистов программы Схем: Коррупция в деталях в Укрэксимбанке. Решение о возвращении на работу в Укрэксимбанк сотрудников, которые
ЖУРНАЛИСТ, ОСИПОВ, СХЕМА, НАПАДЕНИЕ, БАНК, ДЕПАРТАМЕНТ, Тельбизов, Осипов, Пикалов, Мецгером, Мецгер, Украина, Киев
2021.11.13 (67)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022