Нападение на журналистов Схем. Глава набсовета Укрэксимбанка назвала восстановление двух сотрудников банка несправедливым, хоть и законным (67)

Новое Время 2021.11.12 19:46

12 ноября, 19:38 В должности восстановили директора Департамента банковской безопасности и начальника управления внутренней безопасности банка (Фото: Скриншот видео Радио Свобода) Глава набсовета Укрэксимбанка назвала не справедливым возвращение на работу двух фигурантов дела о нападении на журналистов программы Схем: Коррупция в деталях в Укрэксимбанке. Решение о возвращении на работу в Укрэксимбанк сотрудников, которые

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