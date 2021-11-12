Нападение на журналистов Схем. Глава набсовета Укрэксимбанка назвала восстановление двух сотрудников банка несправедливым, хоть и законным (67)

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- 13 ноября 2021 09:07 Прощание после оваций: Укрэксмбанк уволил ранее восстановленных в должности топов : thePage 09:47
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- После аплодисментов нападавших на журналистов уволили в "Укрэксимбанке" : Ракурс 09:27
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