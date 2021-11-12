ФГИУ продал завод Электронмаш почти за 1 млрд грн (6)

Нова Влада 2021.11.12 20:12
Нова Влада
12 ноября 2021 - 20:00
Компания Лортен груп в аукционе по приватизации ГП "Электронмаш",
свидетельствуют данные аукциона на "Прозорро.Продажи".
На аукционе ФГИУ продал недвижимость Электронмаша, в частности корпуса
завода, склады, котельные помещения, столовую и базу отдыха в Черниговской
области.
Основные активы (площадь земучастка - 137 600 кв.м.) завода находятся в
Киеве по ул.
АУКЦИОН, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЗАВОД, КОПЕЙКА, ПРОМЕНАД, КУПЛЯ, Пиченевский, Электронмаш, Лортен групп, Киев, Украина, Чернигов