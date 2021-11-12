ФГИУ продал завод Электронмаш почти за 1 млрд грн (6)

Нова Влада 2021.11.12 20:12

Нова Влада 12 ноября 2021 - 20:00 Компания Лортен груп в аукционе по приватизации ГП "Электронмаш", свидетельствуют данные аукциона на "Прозорро.Продажи". На аукционе ФГИУ продал недвижимость Электронмаша, в частности корпуса завода, склады, котельные помещения, столовую и базу отдыха в Черниговской области. Основные активы (площадь земучастка - 137 600 кв.м.) завода находятся в Киеве по ул.

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