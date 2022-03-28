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Фокус: Украина

Оккупанты за сутки 59 раз обстреляли Харьков и область - Синегубов

Оккупанты за сутки 59 раз обстреляли Харьков и область - Синегубов (30)

Гордон 2022.03.28 12:36
Сегодня 12.14 27 марта российские оккупационные войска нанесли 59 артиллерийских и минометных ударов по Харькову и населенным пунктам Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, пишет пресс-служба ХОВА. Под обстрелы попали жилые массивы Харькова Салтовка, Алексеевка, Пятихатки, а также Чугуев и Дергачи. "Зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе типа
ОБСТРЕЛ, ОККУПАНТ, СМЕРЧ, ЧУГУЕВ, ДЕРГАЧ, ПЯТИХАТКИ, Синегубов, Харьков, Россия, Украина
2022.03.28 (30)

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