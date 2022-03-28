Оккупанты за сутки 59 раз обстреляли Харьков и область - Синегубов (30)

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- Харьков обстреливают запрещенными кассетными боеприпасами - Синегубов : Вести.ua 12:45
- Харьковщину за сутки обстреляли более 200 раз, в том числе из запрещенного оружия : Николаевский центр журналистских расследований 12:41
- Бойцы ВСУ на Харьковщине перешли в контрнаступление: какие поселки удалось освободить : Politeka 12:40
- Оккупанты за сутки 59 раз обстреляли Харьков и область - Синегубов : Гордон 12:36
- ВСУ на Харьковщине подошли к крупному городу: что известно : Апостроф 12:30
- ВСУ выгнали кафиров из трех харьковских населенных пунктов : Матриця свободи 12:29
- Вооруженные Силы Украины настроены только на победу, - Олег Синегубов : Харківська міська рада 12:22
- 28.03.2022, 11:59 ВСУ освободили от оккупантов 3 населенных пункта на Харьковщине : В Час Пик 12:18
- Оккупанты за сутки обстреляли Харьковскую область почти 60 раз : Подробности.ua 12:10
- 28.03.2022 11:26 В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта : Аргументы и Факты Украина 12:09
- Март, 28 в 11:54 Российские войска обстреляли Харьковщину из артиллерии и минометов почти 60 раз : ICTV Факти 12:06
- За сутки Харьковскую область обстреляли более 200 раз : MyKharkov.info 12:03
- 28.03.22 10:35 Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме. За сутки враг 59 раз обстреливал Харьков, - Синегубов : Цензор.Нет 12:02
- На Харьковщине освобождены три населенных пункта : MY.UA 12:01
- О ситуации в Харьковской области по состоянию на 28 марта : Харківська ОДА 11:48
- Враг атакует Харьковщину из артиллерии и минометов - 59 обстрелов за сутки : Укринформ 11:47
- Оккупанты обстреливали Харьковщину из РСЗО "Смерч", но на ряде направлений ВСУ перешли в контрнаступление : Obozrevatel 11:46
- Враг атакует Харьковщину из артиллерии и минометов - 59 обстрелов за сутки : MY.UA 11:46
- Мала Рогань на Харьковщине под контролем ВСУ - глава ОГА : MY.UA 11:45
- Харьковщину за сутки обстреляли более 200 раз, в том числе из запрещенного оружия : Українська правда 11:40
- Ситуация в Харькове и области на 28 марта - ХОГА : Комментарии Харьков 11:38
- Город обстреливают запрещенными боеприпасами : СтройОбзор 11:39
- Мала Рогань на Харьковщине под контролем ВСУ - глава ОГА : ТСН.ua 11:31
- Россияне нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов по Харьковской области : 24 канал 11:30
- В Харьковской области оккупанты использовали системы залпового огня около 180 раз : 24 канал 11:30
- Харьков и область обстреливают запрещенными кассетными боеприпасами - Синегубов : Status Quo 11:13
- За сутки оккупанты на Харьковщине нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов : Медиа-группа Объектив 11:10
- В Харьковской области ВСУ освободили от оккупантов 3 населенных пункта, - ОВА : РБК-Україна 11:01
- 28.03.2022 10:32 Рита Парфенова Харьков обстреляли запрещенным кассетным оружием, - Синегубов : Редпост 10:54