сегодня в 10:35 Оккупанты попытаются окружить украинские силы на Донбассе - Минобороны Британии (1)

Трибун Луганска 2022.03.27 10:44

Враг попытается окружить украинские силы в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает британское Минобороны со ссылкой на данные разведки, передает "УНИАН". "Похоже, что российские силы сосредотачивают свои усилия, чтобы попытаться окружить украинские силы, которые непосредственно находятся напротив сепаратистских регионов на востоке страны, для продвижения в направлении Харькова на севере и Мариуполя на юге", - говорится в сообщении.