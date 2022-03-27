"ЛНР" готовит в ближайшее время "референдум" о вхождении в состав РФ: реакция МИД Украины (3)

Донбасс ИА 2022.03.27 18:32

18:07 27 Март 2022 Глава самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время на оккупированной части Луганской области пройдет "референдум" о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом Пасечник сказал на пресс-конференции 27 марта. "Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное